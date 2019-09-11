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فن

هدية كبيرة لـ أكرم حسنى فى عيد ميلاده من زوجته.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:19 م
أكرم حسنى
أكرم حسنى
نبيل العدوى
نشر الفنان أكرم حسنى صورة عبر صفحته على موقع فيسبوك بصحبة هدية كبيرة من الورود قامت زوجته بتقدمها له بمناسبة عيد ميلاده.

وكتب اكرم حسنى تعليقا على الصورة قائلا : احلي هدية عيد ميلاد من مراتي لميس الجوهرى.. ربنا يحفظهالي هي و اولادي.

وحرص الفنان هشام ماجد على توجيه رسالة تهنئة خاصة للفنان أكرم حسني بمناسبة عيد ميلاده.

نشر هشام ماجد عبر حسابه على موقع انستجرام، صورة جمعته بـ أكرم حسني، وعلق قائلًا: "زي النهاردة اتولد واحد من أظرف خمسة على وجه الأرض، إنه الأكرم حسني، كل سنة وأنت أظرف من السنة اللي قبلها".

يذكر أن أكرم حسنى كان تعاقد مع المخرج شريف عرفة على تقديم فيلم سينمائى بعنوان "الأوضة الضلمة الصغيرة".

كشف أكرم حسنى أن المشروع تقرر تأجيله لظروف طارئة، وأنه اتفق مع منتج الفيلم وليد منصور على تحديد مصيره فى وقت لاحق.
هدية كبيرة لـ أكرم حسنى فى عيد ميلاده من زوجته.. شاهد

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