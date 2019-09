معنديش أحلام بعدك.. وصلة غزل من دارين حلمى فى تامر عاشور بعد الخطوبة.. شاهد

نشرت دارين حلمى صورة تجمعها مع خطيبها تامر عاشور من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وصلة غزل لـ خطيبة تامر عاشور



وعلقت دارين حلمى على الصورة قائلة: "عايزة اقولك انك اجمل حاجة حصلتلى انت اجمل حلم حلمته وحققته معنديش احلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة ومبسوطة انك غيرتني بحبك يا تامر يا اجمل صدفه في حياتي كلها".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



الف مبروك - ربنا يسعدكم - ماشاء الله عليكم



ويحيي تامر عاشور حفلا غنائيا غدا "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.





























View this post on Instagram



























عايزه اقولك انك اجمل حاجه حصلتلي انت اجمل حلم حلمته وحققته معنديش احلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجه حلوه ومبسوطه انك غيرتني بحبك يا ياتامر يا اجمل صدفه في حياتي كلها ♥️💍 @tamerashourofficial

A post shared by Dareen Helmi • دارين حلمي (@dareenhelmmi) on Sep 11, 2019 at 10:57am PDT