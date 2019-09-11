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فن

معنديش أحلام بعدك.. وصلة غزل من دارين حلمى فى تامر عاشور بعد الخطوبة.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:31 م
تامر عاشور و دارين
تامر عاشور و دارين حلمى
القسم الميدانى
نشرت دارين حلمى صورة تجمعها مع خطيبها تامر عاشور من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وصلة غزل لـ خطيبة تامر عاشور

وعلقت دارين حلمى على الصورة قائلة: "عايزة اقولك انك اجمل حاجة حصلتلى انت اجمل حلم حلمته وحققته معنديش احلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجة حلوة ومبسوطة انك غيرتني بحبك يا تامر يا اجمل صدفه في حياتي كلها".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الف مبروك - ربنا يسعدكم - ماشاء الله عليكم

ويحيي تامر عاشور حفلا غنائيا غدا "الخميس" بأحد أندية محافظة الإسكندرية.














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عايزه اقولك انك اجمل حاجه حصلتلي انت اجمل حلم حلمته وحققته معنديش احلام بعدك تاني ربنا عوضني بيك وبكل حاجه حلوه ومبسوطه انك غيرتني بحبك يا ياتامر يا اجمل صدفه في حياتي كلها ♥️💍 @tamerashourofficial
A post shared by Dareen Helmi • دارين حلمي (@dareenhelmmi) on Sep 11, 2019 at 10:57am PDT

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