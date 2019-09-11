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عماد أبوهاشم: قيادات الجماعة الإرهابية في تركيا متزوجون مثنى وثلاث ورباع سرا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:34 م
عماد أبو هاشم
عماد أبو هاشم
هاني حسين
قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تختلق قصصا لتشويه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن معظم عناصر الإخوان متزوجون من الأتراك في تركيا.

وتابع عماد أبو هاشم:" قيادات الإخوان في تركيا متزوجون في السر مثنى وثلاث ورباع".

وأكمل عماد ابو هاشم:" كل قيادات الإخوان المتواجدين في تركيا يحملون أكثر من جنسية ويعيشون حياة طيبة والإخوان في مصر يعانون ومتواجدون في السجون".

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