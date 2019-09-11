موظف بمطعم يعتدى على زبون بسبب البطاطس .. فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة اعتداء موظف بمطعم للوجبات السريعة بالضرب على زبون وخنقه، بعدما طلب الأخير بطاطس مقلية.



وأظهرت كاميرات المراقبة الموظفين ومدير المطعم أثناء محاولاتهم بالتدخل لإيقاف هذه المهزلة، التي وقعت في المطعم الكائن بـ نيو أورليانز في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتعرض الزبون للضرب فى الساعة 5 عصرًا على يد الموظف، لمجرد طلبه فقط بطاطس مقلية.



يذكر أن الفيديو انتشر بقوة على منصات التواصل الإجتماعى وحصد مشاهدات ضخمة، بينما طالب الرواد بضرورة معاقبة هذا الموظف على تصرفه غير المبرر.



