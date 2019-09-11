رئيس جهاز الشروق: المدينة أصبحت خالية من التوك توك.. فيديو

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق أن المدينة منعت وجود وسائل نقل غير آمنة، وعلى رأسها "التوك توك" وذلك تعليقا على قرار حظر التوك توك في المدن والمحافظات واستبداله بـ"الميني فان".



وأشار "الغيطي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة" الى أنه تم توفير 20 أتوبيسا مكيفا ومجهزا بالواي فاي. موضحا أنه تم توفير وسائل نقل آمنة، وتم عمل لافتات لمنع التوك توك، وتم التواصل المباشر مع السكان، وعمل حملات للقضاء على التوك توك نهائيًا.



وتابع أنه يتم تحذير صاحب التوك توك أولًا، ثم يتم التحفظ عليه ودفع غرامة.



واستكمل أن سكان الشروق ضد أي مظهر من مظاهر العشوائية، وساعدوا في التخلص من التوك توك، قائلا "الشروق أصبحت خالية من التوك توك.