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حوادث

شاهد.. إقبال المواطنين على شراء مستلزمات المدارس من معارض كلنا واحد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:50 ص
معارض كلنا واحد
معارض كلنا واحد
مصطفى الرماح
أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .

كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة فى مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية ، إعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019 ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.
ولاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ،وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد .
شاهد.. إقبال المواطنين على شراء مستلزمات المدارس من معارض كلنا واحد
شاهد.. إقبال المواطنين على شراء مستلزمات المدارس من معارض كلنا واحد
شاهد.. إقبال المواطنين على شراء مستلزمات المدارس من معارض كلنا واحد
شاهد.. إقبال المواطنين على شراء مستلزمات المدارس من معارض كلنا واحد

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