شاهد.. إقبال المواطنين على شراء مستلزمات المدارس من معارض كلنا واحد

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .





كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة فى مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية ، إعتبارًا من يوم 2/9/2019 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019 ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

ولاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .





وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .



