قيادي إخواني: الجماعة الإرهابية لا تمتلك أدلة وبراهين تدين الدولة المصرية.. فيديو

قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد أمامها حصانات.



وأضاف عماد أبو هاشم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"

أطالب بمحاكمة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الجنائية الدولية ومحاكمة كل قيادات الدول المعادية لمصر".



وتابع عماد ابو هاشم:" كنت أقول للإخوان هاتوا أدلة وبراهين ضد الدولة المصرية ولكنهم لم يمتلكوا أي شيء يدين الدولة المصرية ، والإخوان هم القتلة الحقيقيون".

