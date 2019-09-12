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توك شو

خبير مروري: استبدال التوك توك سيزيد الانضباط في المجتمع المصري ..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:05 ص
حظر التوك توك
حظر التوك توك
أيمن سيد
أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن قرار حظر التوك توك في المدن والمحافظات واستبداله بـ"الميني فان" سيحدث نوعا من الانضباط في المجتمع المصري.

وأوضح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، أنه سيتم تطبيق قانون المرور على سيارات الميني فان، وتستخرج الرخصة لها من هو أعلى من 18 عامًا، مشيرا إلى دخول التوك توك مصر عام 2005، عن طريق وزارة التجارة والصناعة وليس عن طريق الداخلية.

وتابع الخبير المروري، أن التوك توك دخل مصر على أنه سيتم ترخيصه ولكن لم يحدث، مشيرا إلى أن عدد التكاتك في مصر تجاوز 2 ونصف مليون توك توك، والمرخص منها 266 ألف توك توك.

واستكمل اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن عملية استبدال التوك توك ستتم على مراحل وبشكل تدريجي بدون أي قلق أو خوف، وأنه سيتم تسليم أصحاب التكاتك سيارات الميني فان وسيتم دفع ثمنها عن طريق الأقساط، لافتًا إلى أن مصر فقدت الكثير من الصناع والحرفيين بسبب التكاتك.

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