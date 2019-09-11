شاب يحاول اختطاف طفل من الحديقة.. والشرطة البريطانية تطارده.. صور

نشرت الشرطة البريطانية صوراً لرجل يدعى زكريا الحراك بعد محاولته اختطاف طفل من الحديقة.



وذكرت الشرطة أن الحراك -27 عامًا- حاول اختطاف الطفل الذي يبلغ من العمر 12 عامًا في حديقة بلاكبرن صباح يوم الجمعة الماضي.



وقال المتحدث باسم شرطة "لانكاشير" إن الرجل اقترب من الطفل من الخلف، ووضع ذراعه حول رقبته وحاول اختطافه، إلا أن الطفل أفلت منه وهرب جريًا، وأبلغ مجموعة من المارة.



وحاول المارة الاشتباك مع الرجل ومطاردته في البداية إلا أنه أفلت منهم وفرّ من المكان.



وقال مارتن ميلفين مفتش الشرطة إن الحوادث من هذا النوع نادرة، وإن الشرطة تتعامل معها بجدية وتخصص مجموعة من الموارد للتحقيقات.