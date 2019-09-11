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حوادث

تسمم 12 صيادا بأسوان لتناولهم وجبة فاسدة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:52 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
شاذلى عبد الفتاح
تعرض 12 شخصًا من الصيادين للإصابة بتسمم غذائى بعد تناولهم وجبة فاسدة بمنطقة جرف حسين جنوب شرق محافظة أسوان.

وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى حميات أسوان لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لهم وجاءت أسماء المصابين عمر . م 30 سنة، ونور . ع 22 سنة، وحمادة . ع 20 سنة، وائل . م 18 سنة، وعبد الوهاب . ع 27 سنة، وسامح . م 24 سنة، وأحمد . م 21 سنة، وعاطف . ح 49 سنة، ومحمود . ي 20 سنة، وأحمد . م 18 سنة، وسالم . ق 35 سنة، وممدوح . ع 48 سنة .

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بأن المصابين تناولوا وجبة فاسدة عبارة عن "أرز مطهى" ويتلقون العلاج و يخضعون للملاحظة داخل مستشفى حميات أسوان بعد استقرار حالتهم الصحية .

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد بأنه جار حاليًا إجراء المتابعة لنتيجة تحليل العينات للإطمئنان الكامل على حالة المصابين الصحية.

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