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تعرف على وثيقة صندوق الاستثمار الخيري.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:51 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال عماد راغب رئيس شركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي القدرات الخاصة "عطاء" ان الصندوق مهم للغاية مشيرا الى اعلان الرئيس السيسي عن وجوب وجود صندوق لدعم ذوي الاعاقة وبالفعل تم اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك.

واضاف راغب فى مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دى ام سى " انه تم دراسة انسب طريقة لعمل الصندوق لزيادة المتبرعين حتى تستقر الامور بشكل صحيح.

وتابع: ان فكرة الصندوق الاستثمارى الخيري جديدة وهو اول صندوق من نوعه بمعنى ان المتبرعين سيشتروا الوثيقة واموال هذه الوثيقة ستظل موجودة ولا يحصل منها على ارباح حيث سيتم ادارتها فى مشروعات لذوي القدرات الخاصة سواء فى التعليم او الصحة والدمج فى المجتمع وغيرها من المشروعات.

واستكمل: انه بعد مرور ثلاث سنوات من حق المتبرع استرداد الوثيقة ولكن بشرط ان يجد متبرعا يحل مكانه حتي لا تحدث ازمة فى الصندوق.

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