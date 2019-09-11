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توك شو

بأداء جديد.. أصالة تطرب الجمهور بأغنية بنت أكابر.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:56 م
أصالة
أصالة
عمرو ممدوح
أطربت الفنانة أصالة نصري، الجمهور، بغناء "بنت أكابر"، و"منازل"، وسط تصفيق حار من جمهور برنامج «معكم منى الشاذلي».

وقالت الفنانة أصالة نصري، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية «سي بي سي» إنها أصبحت تقدم أغنية بنت أكابر بأداء مختلف وأفضل عن أداء الأغنية المسجلة في الألبوم.

وأوضحت الفنانة أصالة نصري، أن أصدقاءها قدموا نصائح لها حول اللهجة الصعيدية السليمة، قائلة: "انا اتقبل النقد واتعلم منه وأطور من أدائي للأفضل".

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