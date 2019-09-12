جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجديد اليوم

يعقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر ظهر اليوم، المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق القبول بالجامعة للعام الدراسي ( 2019 - 2020 ).



ويعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ، بمقر مجلس الجامعة الجديد بمبنى المجمع الإداري بالحرم الجامعي بمدينة نصر.



ومن المقرر أن يحضر المؤتمر رئيس الجامعة ونوابه وعدد من وسائل الإعلام لنقل نتيجة التنسيق كاملة للطلاب والطالبات الذين ينتظرون إعلانها بفارغ الصبر.



وأغلقت جامعة الأزهر باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات، الاثنين وسجل حوالي 97 ألفا في المرحلتين الأولى والثانية.



ومن المقرر أن تفتح جامعة الأزهر، الالتحاق بالمعاهد الفنية الجديدة ونظام التعليم الطبي الموازي، من خلال التحويل الورقي بعد إعلان نتيجة التنسيق.