رسمياً.. أسوان يضم ثنائي المقاولون العرب استعداداً للممتاز

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان، والصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة برئاسة اللواء أحمد سليمان ، في إتمام التعاقد مع الثنائى عبدالرحمن خالد الشهير "بجبنة " لاعب وسط مهاجم ،وأحمد طيطا ظهير أيمن المقاولون العرب ، علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد بالدورى الممتاز.





ويسعى مجدى عبد العاطي، المدير الفني لأسوان، للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل البقاء بالدوري في الموسم المقبل وعدم العودة سريعا للمظاليم، في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدوري العام المقبل.



يذكر أن فريق أسوان قد فسخ التعاقد مع عدد من اللاعبين المنضمين حديثا للفريق الأسوانى، بعد أيام قليلة من ضمهم للفريق، وهم: إسلام رمضان، وشهاب الدين أحمد، واليوناني جورج ليراص ونصر رمضان، ومحمد أشرف، وإسلام صيام ومرجان.

