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ديني

خالد الجندي: غير مسموح لي بالفتوى على الفضائيات.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:06 م
خالد الجندي
خالد الجندي
محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولا يحق له أن يعبر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولا الحديث برأيه أو اسمه كمجلس.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " لعلهم يفقهون" على فضائية" دي ام سي" لا نريد تصادم بين العلماء وبين دار الإفتاء، الإعلام نظم "قائمة المسموح" لهم بالفتوى في الأزهر والأوقاف عبر الفضائيات وأنا لست من المسموح لهم بالفتوى لهم على الهواء .

وأوضح أن العلم الذي درسناه في الأزهر الشريف أفنينا فيه أعمارنا، وجثونا فيه على ركبنا، وجلسنا أمام سادتنا ومشايخنا.

وقال معلقًا على السفهاء الذين يدّعون العلم: "إنما ذلك الذي لم يقرأ له كتابين، ثم يأتي ليناطح العلماء، نقول له إلزم غرسك أيها النابتة.. ما منّا إلا وله مقام معلوم".

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