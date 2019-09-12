الخريطة الكاملة للمشروع القومي لإنتاج البذور والتقاوي.. الرئيس يحقق المعادلة الصعبة في استيراد مصر 98% من التقاوي والخضراوات بتوفيرها محليا.. وزراعتها في الصوب الزراعية وفقًا لأحدث التقنيات العلمية

البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضراوات:

يتم حاليًا استيراد نحو 98% من احتياجات مصر من بذور الخضراوات

جارى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضراوات

تحقق المرحلة الأولى من البرنامج إنتاجية تقدر بنحو 4.7 مليار وحدة من البذور اعتبارًا من نهاية عام 2022

المرحلة الأولى تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلية

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مسئولية حكم البلاد في يونيو ٢٠١٤؛ فإن شغلهُ الأول والأخير هو المواطن؛ وتوفير التعليم والصحة والمسكن والطعام والمستقبل الجيد له، لذلك، سعى الرئيس لتنفيذ العشرات من المشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت في تحقيق طفرة هائلة في حياة المواطن المصري.وفي ظل الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد خلال التسع سنوات الماضية؛ أثر ذلك على عملية الإنتاج كاملًا وأصبح هناك عجز شديد في أغلب السلع الأساسية والإستراتيجية المرتبطة بالمواطن؛ ما جعل الرئيس يتحرك لتوفير الاحتياجات المرتبطة بالمواطنين، منها الاحتياجات الغذائية.ومن لا يملك قوت يومه، لا يملك قرارهُ؛ ذلك ما فكر به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك، أصدر الرئيس أوامرهُ بتنفيذ مشروع مجمع عملاق لإنتاج البذور للعديد من أصناف الخضراوات، حيث يتم حاليًا استيراد نحو 98% من احتياجات مصر من بذور الخضراوات التي يتحمل المزارع والمستهلك الارتفاع الكبير فى أسعارها، لذلك فإنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لإنتاج بذور الخضراوات.ويتم فى قاعدة محمد نجيب العسكرية إنشاء مجمع لإنتاج تلك البذور والتقاوي وفقًا لأحدث التقنيات العلمية لتوفيرها للسوق المحلية بالكميات والأسعار المناسبة والجودة العالية بهدف الحصول على أفضل النبات ذي الإنتاج الوفير والمقاوم للعديد من أمراض التربة.وتحقق المرحلة الأولى من البرنامج إنتاجية تقدر بنحو 4.7 مليار وحدة من البذور اعتبارًا من نهاية عام 2022 تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلية.كما يتم إنشاء مشروع لإنتاج تقاوى البطاطس، وذلك من خلال زراعة الأنسجة الخاصة بها وتنفيذ مراحل إكثارها بدءًا بإنتاج درنات "الميكروتيوبر" وانتهاءً بإنتاج التقاوى اللازمة للزراعة، حيث تقدر جملة المساحات التى تزرع فى مصر بمحصول البطاطس سنويًا خلال العروات الثلاث الصيفية والشتوية والنيلية بنحو 400 ألف فدان تنتج حوالى 4.5 مليون طن تتطلب هذه المساحات نحو 480 ألف طن من درنات التقاوى يتم استيراد نحو 35%.لذلك جار تنفيذ مراحل المشروع من خلال الشركة الوطنية للزراعات المحمية، ثم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية شرق العوينات وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لإنتاج حوالى 200 ألف طن كمرحلة أولى من تقاوى البطاطس المعروفة بـ G3 سنويًا، وذلك اعتبارًا من نهاية عام 2021.