حضور جماهيري كبير في قرية كفر حماد بالشرقية احتفالاً بـ عيد الفلاح

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الفلاح بمكتبة كفر صقر بفرع ثقافة الشرقية بمضيفة قرية كفر حماد بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي وعدد كبير من الفلاحين وعمدة القرية وقيادات الوحدة المحلية والزراعية.





بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم رحّب العمدة بالحاضرين وشكر جهود القائمين على الحفل، وأكد أن الفلاح هو عمود الخيمة للمجتمع الاقتصادي المصري.





ثم تحدث رئيس الإقليم عن تزامن عيد الفلاح مع عيد الشرقية القومي والربط بين عرابي زعيم الفلاحين ومطالبته بإصلاح أحوال الشعب وقيام ثورة يوليو بإصدار قانون الإصلاح الزراعي في نفس التاريخ بعد شهرين من قيام الثورة إيمانا منها بقيمة استعادة كرامة الفلاح المصري، أعقبها محاضرة عن "توعية الفلاح بأضرار وفوائد استخدام قش الأرز" لـ محمد عبدالحليم محمود مدير الجمعية الزراعية بكفر حماد.



