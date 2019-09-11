حضور جماهيري كبير في قرية كفر حماد بالشرقية احتفالاً بـ عيد الفلاح

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الفلاح بمكتبة كفر صقر بفرع ثقافة الشرقية بمضيفة قرية كفر حماد بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي وعدد كبير من الفلاحين وعمدة القرية وقيادات الوحدة المحلية والزراعية.
بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم رحّب العمدة بالحاضرين وشكر جهود القائمين على الحفل، وأكد أن الفلاح هو عمود الخيمة للمجتمع الاقتصادي المصري.
ثم تحدث رئيس الإقليم عن تزامن عيد الفلاح مع عيد الشرقية القومي والربط بين عرابي زعيم الفلاحين ومطالبته بإصلاح أحوال الشعب وقيام ثورة يوليو بإصدار قانون الإصلاح الزراعي في نفس التاريخ بعد شهرين من قيام الثورة إيمانا منها بقيمة استعادة كرامة الفلاح المصري، أعقبها محاضرة عن "توعية الفلاح بأضرار وفوائد استخدام قش الأرز" لـ محمد عبدالحليم محمود مدير الجمعية الزراعية بكفر حماد.
تحدث عن خطورة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز على البيئة والإنسان، ونبه أن هذا العام يختلف عن كل الأعوام السابقة لأن القش أصبح له سعر ويباع ويشترى ما يجعل الفلاح يمتنع عن حرقه فى الحقل، ويقوم مهندسون متخصصون بتعليم المزارعين كيفية الاستفادة من قش الأرز من خلال عمليات التدوير اما الى كومات من السماد العضوى، باستخدام السماد العضوى مع كومات من قش الأرز وتغطيته بالاتربة لمدة 6 أشهر ليصبح سمادا عضويا تستفيد به التربة الزراعية أو إلى أعلاف، وتخلل الحفل فقرات غنائية وشعرية لمواهب مكتبة كفر صقر وعرض فيلم تسجيلي للمخرج الشاب علي خطاب، إلى جانب ورشة فنية للأطفال عن مظاهر الحياة الريفية، واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير على عدد من الفلاحين المتميزين.