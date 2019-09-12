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برلمان

برلمانى يقترح فرض رسوم على المستشفيات الخاصة لتطوير الصحة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
أسامة علي
قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه صاحب اقتراح تحصيل 50 جنيها من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية لتوجيهها لتطوير التعليم، واقترح الأمر فى حضور وزير التعليم ووزير المالية السابق.

وأضاف عفيفى كامل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر يمثل نوعا من أنواع التكافل الاجتماعى بين القادرين وغير القادرين، لافتا إلى أنه طالب أيضا خلال مقترحه بأن يتم تطبيقه على السناتر حتى يتم الفصل فى إغلاقها، كذلك أن يتم فرض رسوم على المستشفيات الخاصة لدعم قطاع الصحة.

وتابع عضو اللجنة التشريعية: "طالبت أيضا بأن يتم تحديد الرسوم المحصلة لدعم التعليم والصحة حسب شرائح معينة تقاس على مقدار ما تحصله المستشفيات الخاصة من المرضى والمدارس الخاصة والدولية".

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب برياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي والصفين الأول والثاني الثانوي العام بالمدارس الخاصة والدولية بأنواعها.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذا المبلغ مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف المذكورة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذا المبلغ يتم توريده بالكامل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

كانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت النشرة الرسمية الخاصة بتحديد مصروفات المدارس، بما فيها الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية لطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2019/2020

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أول تعليق برلماني على قرار تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم

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