مواطن يشكو حذف 4 أفراد من بطاقته التموينية

شكا المواطن عمر عبد الرحمن على أبو زيد، من أهالى شارع مصطفى كامل بالأقصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف 4 أفراد من البطاقة التموينية.





وقال فى رسالته "نمتلك البطاقة التموينية رقم 129000030752، وكان بها خمسة أفراد حتى صرفنا المقررات تموين أغسطس، وبتاريخ 8 سبتمبر وجدنا بها فرد واحد فقط دون إنذار سابق لنتمكن من الطعن والتظلم"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة لحاجة الأسرة للمقررات التموينية.



