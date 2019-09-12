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بين الناس

مواطن يشكو حذف 4 أفراد من بطاقته التموينية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:06 ص
بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
وسام مختار
شكا المواطن عمر عبد الرحمن على أبو زيد، من أهالى شارع مصطفى كامل بالأقصر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف 4 أفراد من البطاقة التموينية.

وقال فى رسالته "نمتلك البطاقة التموينية رقم 129000030752، وكان بها خمسة أفراد حتى صرفنا المقررات تموين أغسطس، وبتاريخ 8 سبتمبر وجدنا بها فرد واحد فقط دون إنذار سابق لنتمكن من الطعن والتظلم"، مناشدا المسئولين العمل على حل المشكلة لحاجة الأسرة للمقررات التموينية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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