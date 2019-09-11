مصطفى الفقي: 11 سبتمبر ضربة وجهت للقضية الفلسطينية

قال المفكر السياسي، مصطفى الفقي، إن أحداث 11 سبتمبر كانت أكبر ضربة وجهت للقضية الفلسطينية، نظرا لأنها وضعت اليهود وإسرائيل بشكل أفضل وسط العالم.



وأضاف، "الفقي" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القضية الفلسطينية تراجعت حين تلك الأحداث من الصدارة ، مثلما فعل بها فيما بعد ثورات الربيع العربي.



ونوه أن أحداث 11 سبتمبر كانت بداية للحرب علي الأنظمة والتحالفات العربية، حيث نظر العالم للجماعات الإرهابية علي أنها "مطاريد دولهم".