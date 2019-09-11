دينا مشرف توقع لـ الروابط الرياضية حصريا حتى ٢٠٢٠

وقعت لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة دينا مشرف الروابط الرياضية كوكيل و مسوق حصري لها حتى نهاية 2020.



قام بتوقيع العقد دكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية و البطله دينا مشرف بحضور والد البطلة الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الاولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة.



وتعد دينا مشرف واحدة من البطلات الواعدات في عالم تنس الطاولة حيث تأهلت من خلال دورة الالعاب الافريقية التي استضافتها المغرب فى أغسطس الماضى إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.



تمتلك البطلة العالمية سجل حافل من الميداليات والألقاب حيث فازت بذهبية الألعاب العربية ٢٠١١، وذهبية الألعاب الأفريقية بالكونغو ٢٠١٥، وذهبية بطولة نيجيريا المفتوحة ٢٠١٧ و بذهبية البحر المتوسط ٢٠١٨ في إسبانيا، وهي أول لاعبة مصرية تفوز بذهبيتين للألعاب الأفريقية مرتين على التوالي ٢٠١٨ و ٢٠١٩، وحققت أربع ذهبيات في كأس افريقيا في تاريخها الفردي أعوام ٢٠١٤و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و٢٠١٩، وحققت في دورة الألعاب الافريقية الاخيرة في المغرب ٢٠١٩ عدد ٤ميداليات: 3 ذهب وبرونزية.

تلعب لدينا حاليا لصالح نادي لان جشتاد الألماني حتى مايو ٢٠٢٠.