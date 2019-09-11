ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دينا مشرف توقع لـ الروابط الرياضية حصريا حتى ٢٠٢٠

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:44 م
لاعبة منتخب مصر لتنس
لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة دينا مشرف
قسم الرياضة
وقعت لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة دينا مشرف الروابط الرياضية كوكيل و مسوق حصري لها حتى نهاية 2020.

قام بتوقيع العقد دكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية و البطله دينا مشرف بحضور والد البطلة الدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الاولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة.

وتعد دينا مشرف واحدة من البطلات الواعدات في عالم تنس الطاولة حيث تأهلت من خلال دورة الالعاب الافريقية التي استضافتها المغرب فى أغسطس الماضى إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

تمتلك البطلة العالمية سجل حافل من الميداليات والألقاب حيث فازت بذهبية الألعاب العربية ٢٠١١، وذهبية الألعاب الأفريقية بالكونغو ٢٠١٥، وذهبية بطولة نيجيريا المفتوحة ٢٠١٧ و بذهبية البحر المتوسط ٢٠١٨ في إسبانيا، وهي أول لاعبة مصرية تفوز بذهبيتين للألعاب الأفريقية مرتين على التوالي ٢٠١٨ و ٢٠١٩، وحققت أربع ذهبيات في كأس افريقيا في تاريخها الفردي أعوام ٢٠١٤و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و٢٠١٩، وحققت في دورة الألعاب الافريقية الاخيرة في المغرب ٢٠١٩ عدد ٤ميداليات: 3 ذهب وبرونزية.
تلعب لدينا حاليا لصالح نادي لان جشتاد الألماني حتى مايو ٢٠٢٠.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسون طلبة تفوز بذهبية تحت ٧٣ كجم بتايكوندو الألعاب الإفريقية

دورة الألعاب الأفريقية.. مصر تحقق فضية وبرونزية في تنس الطاولة

دورة الألعاب الأفريقية.. مصر ترفع رصيدها لـ 116 ميدالية متنوعة في جميع المنافسات

بطلة تنس الطاولة تكشف سبب تفوق بعض الدول في الألعاب الرياضية .. فيديو

ترشيحاتنا

طلائع الجيش يحصل على خدمات مهاجم الأهلي لمدة موسمين

اخبار الحوادث .. شقيق محمد علي : أخويا عامل فيها مناضل .. بنت تشنق أمها بسبب علاقة عاطفية

رضوى الشربينى تنشر صورة جديدة من حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد.. شاهد

موعد مباراة بيراميدز ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية

قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة حول نتيجة انتخابات 2012.. فيديو

علاج الوسواس القهري .. 7 حلول بدون أدوية و17 علامة تكشف الإصابة به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم أزياء يكشف صوراً جديدة من فستان زفاف هنا الزاهد .. صور

شاهد اطلالة شقيقة هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

بشعر انسيابي وفستان ملفت.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى