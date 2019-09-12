ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن لـ وزارة الإسكان: نفسى فى شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:59 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن مصطفى محمد يوسف محمد، المقيم بـ٢ شارع على خليل، بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان توفير وحدة سكنية له ضمن الحالات الأولى بالرعاية.

ويقول فى رسالته إنه يعمل حارس عقار ويقطن في غرفة غير صحية وغير صالحة للحياة الآدمية هو وأسرته، ويعول أسرته.

للتواصل مع الحالة يمكن الاتصال على رقم ٠١٠٩٥٠٥٢٣٤٢

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حارس عقار يناشد "الإسكان" منحه شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية

مواطن لـ أهل الخير: تم بتر أصابعي.. وبستلف علشان أصرف على عيالي

مسنة تناشد وزارة الإسكان: نفسي في وحدة ضمن الحالات الأولى بالرعاية

طرف صناعي ينقذ أسرة عبدالرحمن من الفقر والمرض

تنقذنى من العمى .. مسن يناشد أهل الخير مساعدتة فى إجراء عملية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

بعد عودته من تركيا.. قيادي إخواني يواصل فضح الجماعة الإرهابية: يصنعون زبيبة الصلاة ولا يملكون أدلة تدين مصر

حاول إغواءه بالمال.. القبض على ذئب بشري تحرش بطفل مصري في الكويت

بإطلالة مثيرة وفاء عامر مع نجلها في حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

حظك اليوم الخميس 12 - 9 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

امسحه من هاتفك فورا.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

مكالمة جنسية وحبل غسيل.. اعترافات مثيرة لطالبة شنقت أمها.. ضبطتها تتحدث مع حبيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور