مواطن لـ وزارة الإسكان: نفسى فى شقة ضمن الحالات الأولى بالرعاية

ناشد المواطن مصطفى محمد يوسف محمد، المقيم بـ٢ شارع على خليل، بمنطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان توفير وحدة سكنية له ضمن الحالات الأولى بالرعاية.



ويقول فى رسالته إنه يعمل حارس عقار ويقطن في غرفة غير صحية وغير صالحة للحياة الآدمية هو وأسرته، ويعول أسرته.



للتواصل مع الحالة يمكن الاتصال على رقم ٠١٠٩٥٠٥٢٣٤٢



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

