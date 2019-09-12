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بين الناس

تعبنا من الحشرات.. أهالى عزبة رزق يطالبون بردم ترعة القرية .. صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:35 م
صدى البلد
وسام مختار
طالب أهالى عزبة رزق بمحافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم ترعة القرية التى تمتلئ بالقمامة والحيوانات النافقة بجانب الزواحف التى تهدد حياة الأهالى

وقال سامح محمود فى شكواه: "نطالب محافظ كفر الشيخ بالتدخل لردم الترعة التى تعمل على نشر الميكروبات والأمراض بجانب إنها تمثل مصدر تهديد للأهالى بسبب الزواحف التى تخرج منها".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360

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