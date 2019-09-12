تعبنا من الحشرات.. أهالى عزبة رزق يطالبون بردم ترعة القرية .. صور

طالب أهالى عزبة رزق بمحافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بردم ترعة القرية التى تمتلئ بالقمامة والحيوانات النافقة بجانب الزواحف التى تهدد حياة الأهالى



وقال سامح محمود فى شكواه: "نطالب محافظ كفر الشيخ بالتدخل لردم الترعة التى تعمل على نشر الميكروبات والأمراض بجانب إنها تمثل مصدر تهديد للأهالى بسبب الزواحف التى تخرج منها".



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