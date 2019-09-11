سهر الدماطي تكشف عن العوامل المساهمة في زيادة ودائع المصريين في البنوك

قالت سهر الدماطى، خبيرة مصرفية واقتصادية، إن هناك عوامل ساهمت في زيادة ودائع المصريين في البنوك، وابرزها الفوائد بعد التعويم، وتحويلات المصريين في الخارج.



وأضافت سهر الدماطي خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوازن الكبير الذي اتبعه البنك المركزي والسياسة المصرية مع الحفاظ على الجانب الاجتماعي مع وجود الفوائد العالية زاد العوائد خلال فترة الإصلاح الاقتصادي.



وأوضحت: أن الشمول المالي واحتواء اكبر عدد من الناس واعطاء خدمات فيما يخص الودائع والشهادات والمشروعات الصغيرة والودائع التي لجأت لها البنوك المصرية أدت إلى ثقة كبيرة في القطاع المصرفي فضلا عن شهادات قناة السويس.



واشارت الى ان القطاع المصرفي أوفى بالتزاماته عندما حل استحقاق شهادات قناة السويس كلها، مؤكدة على زيادة الثقة واقبال المواطنين على عمل الودائع والشهادات.