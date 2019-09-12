الرياضة مصدر السياحة.. جولة بحرية في قناة السويس للمنتخبات المشاركة ببطولة العالم لناشئات الطائرة

قامت المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لناشئات الطائرة جولة بحرية سياحية في قناة السويس وعرضت فضائية "تايم اسبورت"، لقاء مع لاعبي المنتخبات المشاركة الذين أعربوا عن سعادتهم بالتواجد على الأراضي المصرية ، خصوصا قناة السويس وبالتحديد هيئة قناة السويس التي نالت إعجابهم.





وأكد لاعبو المنتخبات المشاركة أن قناة السويس محفل تاريخ يتواجد على الأراضي المصرية، موجهين الشكر إلى كافة جماهير محافظة الإسماعيلي على حفاوة الاستقبال .



