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رياضة

الرياضة مصدر السياحة.. جولة بحرية في قناة السويس للمنتخبات المشاركة ببطولة العالم لناشئات الطائرة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:07 ص
المنتخبات المشاركة
المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لناشئات الطائرة
حسام الحارتي
قامت المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لناشئات الطائرة جولة بحرية سياحية في قناة السويس وعرضت فضائية "تايم اسبورت"، لقاء مع لاعبي المنتخبات المشاركة الذين أعربوا عن سعادتهم بالتواجد على الأراضي المصرية ، خصوصا قناة السويس وبالتحديد هيئة قناة السويس التي نالت إعجابهم.

وأكد لاعبو المنتخبات المشاركة أن قناة السويس محفل تاريخ يتواجد على الأراضي المصرية، موجهين الشكر إلى كافة جماهير محافظة الإسماعيلي على حفاوة الاستقبال .

من جهة أخري أكد نصر شعبان مدير بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة أن الهدف من تواجد المنتخبات المشاركة في هيئة قناة السويس هو رؤية المنتخبات المشاركة من كافة الدول المختلفة الانجازات التي تحدث على الأراضي المصرية ، وإثبات أن الدولة المصرية بلد الأمن والأمان.

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