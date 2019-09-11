اخبار الحوادث .. شقيق محمد علي : أخويا عامل فيها مناضل .. بنت تشنق أمها بسبب علاقة عاطفية

شاهد.. شقيق الفنان محمد على : عامل فيها مناضل وطول عمرك مغمور فشلت فى الفن فلجأت إلى الفيديوهات





البنت شنقت أمها .. طالبة بنها لفت حبل الغسيل حول رقبة والدتها خوفا من الفضيحة

أمرت نيابة مركز بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس طالبة لاتهامها بقتل والدتها وخنقها خشية فضحها لدى والدها بأنها على علاقة عاطفية بشاب بعد سماع المجني عليها مكالمة هاتفية مع حبيبها وقررت النيابة التصريح بدفن جثة الأم القتيلة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

لمزيد من التفاصيل .. أمرت نيابة مركز بنها بإشراف المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بحبس طالبة لاتهامها بقتل والدتها وخنقها خشية فضحها لدى والدها بأنها على علاقة عاطفية بشاب بعد سماع المجني عليها مكالمة هاتفية مع حبيبها وقررت النيابة التصريح بدفن جثة الأم القتيلة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



لسه في العمر بقية.. لحظة سقوط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن ووفاة 8 ركاب

حصل صدى البلد على فيديو لـ حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن ويظهر في الفيديو لحظة سقوط الميكروباص على الأرض والذى أسفر عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

لمزيد من التفاصيل .. حصل صدى البلد على فيديو لـ حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن ويظهر في الفيديو لحظة سقوط الميكروباص على الأرض والذى أسفر عنه مصرع 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.



الرقابة الإدارية: إحباط الاستيلاء على 7500 فدان بالطريق الإقليمي الجديد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية ‏على مساحة حوالي ٧٥٠٠ فدان ‏بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة ‏وتبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات جنيه ‏من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة ٢٠ الف متر مربع على سبيل الرشوة الى مدير إدارة الشئون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.

لمزيد من التفاصيل .. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها ‏بإجراءات صورية ‏على مساحة حوالي ٧٥٠٠ فدان ‏بالطريق الإقليمي الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة ‏وتبلغ قيمتها حوالي ٣ مليارات جنيه ‏من خلال عرض مبلغ مالي ومساحة ٢٠ الف متر مربع على سبيل الرشوة الى مدير إدارة الشئون العقارية ‏بمحافظة القاهرة.



للمرة الثانية خلال شهر.. ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب بمركز طبي ببني سويف.. صور

داهمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين أحد مراكز الطب والعلاج البديل والعلاج بالأعشاب بإحدى القرى بمدينة بني سويف لتفاجـأ الحملة بأن صاحب المركز عاطل وينتحل صفة طبيب وقيامه بالنصب وخداع المواطنين بعلاجهم بالأعشاب والطب البديل.

لمزيد من التفاصيل .. داهمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين أحد مراكز الطب والعلاج البديل والعلاج بالأعشاب بإحدى القرى بمدينة بني سويف لتفاجـأ الحملة بأن صاحب المركز عاطل وينتحل صفة طبيب وقيامه بالنصب وخداع المواطنين بعلاجهم بالأعشاب والطب البديل.

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار الهامة على مدار اليوم من أبرزها :تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيديو جديدا لشقيق الفنان محمد على وقال شقيق محمد على ان صبره نفد على ما يقوم به شقيقه.