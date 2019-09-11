اخبار الفن.. زفاف هنا الزاهد واحمد فهمي .. وفاة سيمون اسمر .. خطوبة تامر عاشور

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:





هنا الزاهد وأحمد فهمي.. شاهد الصورة الأولى من حفل زفافهما

حصل "صدى البلد" على أول صورة من حفل زفاف الفنان احمد فهمي والفنانة هنا الزاهد ، والمقرر إقامته الليلة داخل أحد الفنادق .





وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر

أكد الناقد الموسيقى اللبنانى جمال فياض وفاة المخرج الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض .





هدية كبيرة لـ أكرم حسنى فى عيد ميلاده من زوجته.. شاهد

نشر الفنان أكرم حسنى صورة عبر صفحته على موقع فيسبوك بصحبة هدية كبيرة من الورود قامت زوجته بتقدمها له بمناسبة عيد ميلاده.





بعد بلوغها سن الـ 80.. انعام سالوسة: أرفض التكريم لهذا السبب

احتفلت الفنانة الكبيرة انعام سالوسة قبل يومين بعيد ميلادها، وسط مطالبات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة تكريمها بعد مشوارها الفنى الحافل.





بعد تكذيبه.. حكيم ينشر فيديو لسيارته بعد تعرّضه لحادث مباشرة.. شاهد

نشر الفنان "حكيم" فيديو لسيارة بعد تعرّضه لحادث على الطريق؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





شاهد.. محمد رمضان يستعرض سيارته الجديدة.. اعرف ماركتها وسعرها ؟

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له ؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون.. شاهد