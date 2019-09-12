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مصطفى الفقى: أحداث سبتمبر ستظل محفورة في أذهان الأمريكيين

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 01:39 ص
احداث 11 سبتمبر
احداث 11 سبتمبر
خالد محيي الدين
قال مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن أحداث 11 سبتمبر لا تزال محفورة في أذهان الأمريكيين بشكل كبير حتى الآن وبعد مرور أكثر من 18 عامًا، لافتًا إلى أنها أصبحت جزءًا من عقيدة ذلك الشعب مثل ارتباط اليهود الفكري بمحارق النازية.

وأضاف مصطفى الفقى خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن ذلك الحادث سيظل موجودًا في أذهان الأمريكيين، حيث ضُرب الأمريكيون لأول مرة على أراضيهم.

ونوه مصطفى الفقى بأن أفعال الأمريكيين دائمًا انتقامية من الوطن العربي مثل الحرب وحيازة الأموال العربية.

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