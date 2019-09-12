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أهملوا الشأن العام.. إبراهيم الشهابي: السياسيون مشغولون بالانتخابات.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:58 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال إبراهيم ناجي الشهابي، عضو تنسيقية الاحزاب والسياسيين إن هناك تواصلاً من مؤسسة الرئاسة بشباب الأحزاب لأنه تم تكليفهم بتوصية لها علاقة بمحو الأمية، مشيرًا إلى أن المغزى مهم للغاية قائلاً: "لماذا لا يفكر السياسيون في قضايا تهم الشأن العام؟". 

وأضاف "الشهابي" فى حواره لبرنامج "مساء دى إم سى" أنه طوال الوقت مشغولون بقضايا الانتخابات وقانون التظاهر، مشيرًا إلى أن الشأن العام مهمل للغاية.

وتابع أن هذا الأمر نتيجة ممارسات طويلة جعل من الأحزاب بعض الأحيان مجرد شعارات وشكل من أشكال الاحتجاج السياسي.

واستكمل أن تجربة التنسيقية تعبر عن فكرة الحوار المجتمعي الذي بدأته الدولة والقيادات السياسية مع الشباب، مشيرًا إلى قناعة القيادة السياسية  في مصر بحاجة إلى حالة حوار خاصة بعد حالة الفوضى التى حدثت من قبل . 

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