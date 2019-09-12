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أخبار البلد

العرض على النقابة.. الأطباء: لا يجب تحويل الطبيب مباشرة إلى النيابة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 03:36 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال الدكتور أحمد صلاح الدين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وعضو لجنة التحقيق، إنه يجب وقف مسلسل التعديات على الطاقم الطبي، لما له خطورة على المريض قبل الطبيب.

وأكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن النقابة تحرص على سير العملية الطبية بالمسار القانوني لحماية الطرفين والتصدي لأي تعديات على الأطباء ومحاسبة المقصرين والمخطئين.

وأضاف أن الطبيب ليس مجرما ولا يجب تحويله مباشرة إلى النيابة، أثناء وقوع أي إصابة للمريض، في معظم الأحيان يكون خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن في حالة وجود خطأ يشكو المريض الطبيب بالنقابة ويتم استدعاؤه.

وأوضح صلاح الدين، أنه يجب عمل لجنة تحقيق من قبل النقابة تقوم باستدعاء الطبيب والطرف المتضرر وتكون بصحبته محامي، لتوضيح نوع الخطأ، هل هو مقصود أو طبي.

وأشار إلى أن بعد ذلك يتم عقد لجنة أخرى يكون بها عضو قضائي وأطباء استشاريين، لتحديد موقف الطبيب، وإذا كان الخطأ مقصود يتم ارساله الى النيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مضيفًا الخطأ الطبي يتم تحديد عقوبة الطبيب طبقا للائحة النقابة والتي تصل إلى الشطب أو الإيقاف.

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