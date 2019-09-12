العرض على النقابة.. الأطباء: لا يجب تحويل الطبيب مباشرة إلى النيابة

قال الدكتور أحمد صلاح الدين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وعضو لجنة التحقيق، إنه يجب وقف مسلسل التعديات على الطاقم الطبي، لما له خطورة على المريض قبل الطبيب.





وأكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن النقابة تحرص على سير العملية الطبية بالمسار القانوني لحماية الطرفين والتصدي لأي تعديات على الأطباء ومحاسبة المقصرين والمخطئين.





وأضاف أن الطبيب ليس مجرما ولا يجب تحويله مباشرة إلى النيابة، أثناء وقوع أي إصابة للمريض، في معظم الأحيان يكون خطأ غير مقصود، مشيرًا إلى أن في حالة وجود خطأ يشكو المريض الطبيب بالنقابة ويتم استدعاؤه.





وأوضح صلاح الدين، أنه يجب عمل لجنة تحقيق من قبل النقابة تقوم باستدعاء الطبيب والطرف المتضرر وتكون بصحبته محامي، لتوضيح نوع الخطأ، هل هو مقصود أو طبي.



