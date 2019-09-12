مصطفى الفقى: تصرفات أمريكا انتقامية من الوطن العربي بعد 11 سبتمبر لهذا السبب

قال مصطفى الفقى المفكر السياسي، إن أحداث 11 سبتمبر من الصعب نزعها من عقول الأمريكيين، مؤكدًا أنها ستظل لعقود طويلة داخل عقيدة الشعب الأمريكي، وهو ما يظهر على تصرفات الحكومات الأمريكية الانتقامية المتعاقبة خلال الـ18 عامًا الماضية.





وأضاف مصطفى الفقى خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمريكان لم يستطيعوا التخلص من عقدة 11 سبتمبر، والتي كان لها أثر عنيف وكبير على العالم.





وتابع مصطفى الفقى أن تلك الأحداث تمثل أثرًا كبيرًا على المواقف الدولة والقوي بالعالم، حيث أصبح لإسرائيل مكانة كبيرة خلال تلك الفترة، فضلًا عن تهميش القضية الفلسطينية والتي كانت تحتل مرتبة هامة خلال تلك الفترة.