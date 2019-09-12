تنسيقية شباب الأحزاب: لنا إسهامات كبيرة في مؤتمرات الشباب ..فيديو

أكد محمد موسى، المتحدث باسم "تنسيقية شباب الأحزاب"، أن التنسيقية كانت لها إسهامات كبيرة في بعض الجلسات وورش العمل التي شاركت بها من خلال تقديم رؤى وأفكار مختلفة خلال مؤتمرات الشباب السابقة.





وأضاف محمد موسى، خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، أن التنسيقية تعمل على مراجعة أجندة المؤتمر المعلنة الذي يضم 3 جلسات رئيسية، ومنها تقييم تجارب مكافحة الإرهاب سواء محليا أو إقليميا.





وتابع أن من ضمن أجندة المؤتمر أيضا تأثير الشائعات على المجتمع، ومكافحة الشائعات وتأثير الشائعات السلبية على المجتمع، بالإضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".



