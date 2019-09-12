تحصيل 50 جنيها من طلبة المدارس الخاصة والدولية لتطوير التعليم.. الجوهرى: الموافقة على القرار مرهونة بشروط.. برلمانى: يجب أيضا تحصيل رسوم من المستشفيات الخاصة لتطوير الصحة

الجوهرى: تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم مرهونة بشروط

برلمانية: مقابل الخدمات المقدمة للطلبة يتم احتسابها ضمن الرسوم الدراسية عفيفى كامل: طالبت بتطبيق رسوم على المستشفيات الخاصة لدعم الصحة ايضا





قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب برياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي والصفين الأول و الثاني الثانوي العام بالمدارس الخاصة والدولية بأنواعها، وأن هذا المبلغ مقابل تطوير العملية التعليمية بالصفوف المذكورة وسيتم توريده بالكامل لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.





وكانت قد اعتمدت وزارة التربية والتعليم النشرة الرسمية الخاصة بتحديد مصروفات المدارس بما فيها الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية لطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2019/2020.





فى البداية اكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية فى الصفوف التعليمية لتوجيهها إلى تطوير التعليم مرهون بتوافر عدة شروط.





وقال الجوهرى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" إنه يجب تقديم دراسة كاملة تشمل قيمة المبالغ الذى سيتم جمعها وبنود خطة التطوير ويتم عرضها على جهة رقابية من الحكومة والبرلمان، مضيفا:" بعد ذلك ليس هناك اى مشكلة فى تحصيل الـ 50 جنيها من كل طالب ما دام القرار مقتصرا على طلبة المدارس الدولية والخاصة في صفوف بعينها".





وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن هذا الأمر يمثل مشاركة مجتمعية مهمة ولكن تحقيق الشفافية فيه أمر مهم للغاية وسيدفع الكثير من المواطنين القادرين على المشاركة بمبالغ اكبر من الـ 50 جنيها.





وفى سياق متصل النائب عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه صاحب اقتراح تحصيل 50 جنيه من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية لتوجيهها لتطوير التعليم واقترح الأمر فى حضور وزير التعليم ووزير المالية السابق.





وتابع عفيفى كامل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن هذا الأمر يمثل نوع من انواع التكافل الاجتماعى بين القادرين والغير قادرين، لافتا إلى أنه طالب أيضا خلال مقترحة أن يتم تطبيقه على السناتر لحين أن يتم الفصل فى إغلاقها، كذلك أن يتم فرض رسوم على المستشفيات الخاصة لدعم قطاع الصحة.





وأضاف عضو اللجنة التشريعية، طالبت أيضا بإن يتم تحديد الرسوم المحصلة لدعم التعليم والصحة حسب شرائح معينة تقاس على مقدار ما تحصله المستشفيات الخاصة من المرضى والمدارس الخاصة والدولية.





ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المبدأ يقول أن الحصول على أى رسوم من المواطنين يكون مقابل تقديم خدمة، جاء ذلك تعليقا على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تحصيل 50 جنيه من طلبة المدارس الدولية والخاصة من صفوف بعينها.





وتابعت الهوارى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مقابل الخدمات التى تقدم للطلبة يتم احتسابها من الرسوم المقررة عليهم، ورسوم المدارس الخاصة والدولية مرتفعة بالفعل.



