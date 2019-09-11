ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د.وائل محمد رضا يكتب: إلى متى ؟!!

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:50 م
صدى البلد
رسالتي العاشرة للسادة المسئولين وكافة الأجهزة المعنية قبيل انعقاد المؤتمر الوطني للشباب الثامن بساعات بحضور وتشريف السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

إلي متي نترك أبناءنا عرضة للضياع في بحار التطرف والإرهاب والمخدرات والشائعات المدمرة والفراغ القاتل؟.
فشباب مصر يتعرض لحرب ضروس لمحاولة القضاء علي هويتهم وانتمائهم لبلدهم وجيشهم وثقافتهم وليشعروا بالاغتراب في وطنهم .

يجب علي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وضع نصب أعينهم عند وضعهم للسياسات أن يحموا أبناءنا الشباب وأن يتم وضع برامج واقعية وأنشطة تلبي احتياجات الشباب وأفكارهم وآمالهم وطموحاتهم في جميع محافظات وقري وكفور ونجوع مصر دون استثناء لأحد. 

ويجب أيضا أن نستمع لهم ونصغي جيدا لما يقولونه ويشعرون به وما يدور في خلدهم حتي نستطيع أن نقومهم ونجعلهم يسيرون في الطريق الصحيح. 

فشباب الجيل الحالي لن تملي عليه أفكار وأنشطة لم يرغبها أو يشارك أو يضع سياساتها بنفسه .

يجب أن يتم تغيير أفكار المسئولين أولا إذا أردنا أن ننجو بوطننا الحبيب فجمعينا ( كبار وصغار ) ( ذكور وإناث ) ( مسلمون وأقباط ) مسئولون عن هذا الوطن وليس السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي لوحده فقط وإنما جميع المصريين شركاء في تحمل المسئولية .

اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء وشر.

ترشيحاتنا

قيادي إخواني منشق يفجر مفاجأة حول نتيجة انتخابات 2012.. فيديو

حقيقة الطفل التركى المدخن.. مفاجأة لن تتوقعها..صور

محمود الشحات أنور.. أهم 10 معلومات عن أشهر قراء العصر الحديث في ذكرى مولده.. فيديو

بينهم جثة مجهولة.. ننشر اسماء المتوفين والمصابين فى حادث محور صفط اللبن

رسمياً.. إبراهيم فايق يعلن رحيله عن قناة النهار

اتهام القذافي بالتورط في اغتيال زعيم هذه الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصمم أزياء يكشف صوراً جديدة من فستان زفاف هنا الزاهد .. صور

شاهد اطلالة شقيقة هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

بشعر انسيابي وفستان ملفت.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى