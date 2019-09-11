أحمد عادل: حلم حياتي أعتزل وانا في الاهلي.. وأول أيامي فى المقاصة مأساة.. فيديو

شدد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، على أن شريف إكرامي كان أكثر لاعبي الأهلي حزنًا بعد رحيله عن القلعة الحمراء.



وقال عبد المنعم في تصريحات لقناة "الأهلي" إن "شريف إكرامي كان أكثر اللاعبين حزنًا على رحيلي عن الأهلي، وأول أسبوع لي مع مصر المقاصة كان مأساة ،بعد مشاركتي بشكل أساسي الأمور تغيرت وانتقالي للمقاصة كان نقله في حياتي".



وواصل: "حصدت مع الأهلي 25 بطولة، وحبي لكيان القلعة الحمراء لا يقدر بثمن ، حلم حياتي أن أعتزل داخل الأهلي، بعدما حققت حلم آخر وهو فوز المقاصة على الزمالك بهدف مقابل لا شيء".



واختتم: "بعد الفوز على الزمالك بهدف المذيع سألني عن الأهلي ولم أتمالك نفسي وبكيت، والناس كانت تعيب علي، أنا أعشق مصر المقاصة ولكن لا أستطيع تمالك نفسي أمام الأهلي".