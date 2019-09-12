التزام دول أوبك باتفاقية خفض الإنتاج بلغ 131% في أغسطس

نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مصدر قوله اليوم إن إلتزام دول منظمة أوبك باتفاقية عالمية لخفض الإنتاج بلغ 131 في المئة الشهر الماضي، بينما بلغت نسبة التزام المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة 147 في المئة.



وبدأت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون تنفيذ إتفاقية لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا من الأول من يناير، وفي يوليو، جدد التحالف، المعروف بأوبك+ الاتفاقية حتى مارس 2020، وتجتمع لجنة تراقب تنفيذ الاتفاقية اليوم الخميس.