انطلاق الملتقى العربى الأفريقى الأول للتربية الخاصة والتأهيل.. 16 سبتمبر

أعلنت سمر عبد العزيز المنسق العام للجنة الدولية لشؤون الإعاقة بمنظمة unarts الدولية، أن القاهرة ستشهد فى 16 سبتمبر الجاري انطلاق مؤتمر الملتقى العربى الافريقى الأول للتربية الخاصة والتأهيل تحت شعار «معا نستطيع تطوير التعليم» برعاية اللجنة الدولية لشؤون الإعاقة بمنظمة unarts الدولية.





وقالت المنسق العام للجنة الدولية لشؤون الإعاقة ومنسق عام المؤتمر، إن الملتقى سيشهد فعاليات علمية ومهنية وانسانية متعددة ومتميزة وسيتم تكريم المساهمين في دعم وتأهيل وتعليم ذوى القدرات الخاصة بجوائز عالمية لاول مرة فى الشرق الاوسط وافريقيا منها جائزة ان سوليفان الدولية للمعلمين النبلاء وأصحاب النوايا الحسنة وجائزة هيلين كيلر لفرسان الإرادة والتحدى من رموز ذوى القدرات الخاصة الملهمة ، وشهادة الجودة الدولية لأفضل مراكز الرعاية والتأهيل فى مصر والعالم العربى وافريقيا بالاضافة الى اطلاق دليل الخدمات الإنسانية لأفضل مراكز الرعاية والتأهيل والعلاج فى كل محافظات مصر سيتم توزيعه على أولياء الأمور بالمجان تيسيرا عليهم للوصول للمراكز المتخصصة والمتميزة





وأضافت أن الملتقى يجسد رؤية القيادة المصرية فى ان تصبح مصر منارة لعلوم الإعاقة والتأهيل والخدمات الإنسانية حيث تأتى مصر على رأس الدول العربية والافريقية التى احرزت تقدما كبيرا فى مجال الخدمات الإنسانية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر اعلن حبه و مناصرته لحقوق ذوى القدرات الخاصه فعلا لا قولا فخصص لهم جزءا من عمل و اهتمامات الحكومة المصرية بدأ بإعلان عام 2018 عام ذوى الإعاقة فى سابقة هى الأولى من نوعها على المستوى المحلى والدولى.





وأكد السفير رضا عبد العزيز السفير الاقليمي لشئون الإعاقة لدول الشرق الاوسط وافريقيا، أن المؤتمر يأتي متسقًا مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .





وأوضح أن الملتقى العربى الافريقى للتربية الخاصة الأول يعد أهم وأكبر ملتقى لخبراء التربية الخاصة وعلوم الإعاقة والتأهيل والخدمات الإنسانية فى مصر والدول العربية وأفريقيا ، ويهدف إلى فتح آفاق للتعارف والتعاون وتبادل الخبرات والتعرف على الجديد ومستحدثات البرامج والتقنيات العالمية في استراتيجيات التربية الخاصة وطرق التدريس والتأهيل وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بفكر جديد يواكب التطور العالمي وتسليط الضوء على برامج ومشروعات الخبراء والرواد المتميزين في المجال بالإضافة للتجارب الخاصة المبتكرة.



