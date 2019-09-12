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توك شو

ماجد المصرى: القرآن الكريم وأم كلثوم ساعدانى فى إجادة اللغة العربية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:00 ص
ماجد المصرى
ماجد المصرى
قسم التوك شو
قال الفنان ماجد المصرى، إن قراءته للقرآن الكريم والاستماع إلى كوكب الشرق أم كلثوم ساعده بشكل كبير فى إجادة وإتقان اللغة العربية ومخارج الحروف السليمة.

وأضاف ماجد المصرى، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر"، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن تركيزه مع اللهجة الصعيدية جعله يحبها ويتقنها، لافتًا إلى أنه استعان بـ مصحح لغوي لإتقان تلك اللهجة.

وأشار ماجد المصرى، إلى أنه تخوف من صعوبة اللهجة الصعيدية، نظرًا لأن هناك الكثير من النجوم الذين يتعرضون للنقد بسبب عدم إتقانها.

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