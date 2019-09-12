ماجد المصرى: القرآن الكريم وأم كلثوم ساعدانى فى إجادة اللغة العربية

قال الفنان ماجد المصرى، إن قراءته للقرآن الكريم والاستماع إلى كوكب الشرق أم كلثوم ساعده بشكل كبير فى إجادة وإتقان اللغة العربية ومخارج الحروف السليمة.





وأضاف ماجد المصرى، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "خالد أبو بكر"، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن تركيزه مع اللهجة الصعيدية جعله يحبها ويتقنها، لافتًا إلى أنه استعان بـ مصحح لغوي لإتقان تلك اللهجة.



