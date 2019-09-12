الصحة تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.. الهوارى: يجب أن تكون حبسا من 3 لـ 7 سنوات.. عفيفى: مع توفير الخدمات الصحة كاملة لن تجد مواطنا يعتدي على طبيب

برلمانية: عقوبة الاعتداء على الأطباء يجب أن تكون من الحبس من 3 لـ 7 سنوات

ناشد: عقوبة الاعتداء على الأطباء لابد أن تكون الحبس 5 سنوات كحد أدنى برلماني يرفض فكرة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء





استعرضت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا عن حالات الاعتداء التي تتعرض لها أطقم العمل الطبية، والمنشآت والتجهيزات الطبية من جانب بعض المواطنين المترددين على تلك المستشفيات، مطالبة بدراسة تغليظ العقوبة على من يرتكب هذه الاعتداءات والتجاوزات.





وقد وجه مجلس الوزراء الشكر للعاملين في مختلف التخصصات الطبية على الجهود التى يبذلونها من أجل تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مناشدًا جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التعدي أو التجاوز فى حق من يقومون بواجباتهم لخدمتهم وتم التوجيه بدراسة تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة المقررة على من يرتكب أية مخالفات في هذا الصدد.





فى البداية قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لوجود عقوبات خاصة تطبق على المعتدين على المنشآت التابعة لوزارة الصحة "المستشفيات" وتكون أكثر قسوة من العقوبات المطبقة على المنشآت العامة الأخرى.





وأضافت النائبة عبلة الهواري خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"،: يجب أن تغلظ العقوبات على المعتدين على الأطباء والمنشآت الطبية وأطقم التمريض بها، مشيرة إلى أن العقوبة المناسبة يجب أن تكون من 3 لـ 7 سنوات حبس.





وتابعت عضو اللجنة التشريعية، أنه من المنتظر أن تناقش لجنة الصحة بالبرلمان، قانون يفعِّل عقوبات التعدي على الأطباء، ويجب خلال مناقشتها القانون، مراعاه تصنيف الاعتداءات، وتصنيف العاملين من "أطباء وهيئة تمريض وموظفين آخرين" وتكون العقوبة حسب كل وظيفة.





ومن جانبه قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة للتعدى على الموظف أثناء تأدية عمله معقبًا: "لا أتفق إطلاق مع تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء".





وأضاف عفيفى كامل خلال تصريحات لـ"صدى البلد" قائلًا: "لماذا لا نرى أطباء بالمستشفيات الخاصة يتم التعدى عليهم ببساطة لأن كل الخدمات متوفرة للمرضى وهو ما تفتقده المستشفيات الحكومة، فلو تم تجهيزها على أكمل وجه لن نرى مواطن يعتدي على طبيب".



