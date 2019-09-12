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خبير: إنجاز الـ 5 سنوات في مجال الطاقة لم يكن مسبوقا ..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:57 ص
خطوط الطاقة الكهربائية
خطوط الطاقة الكهربائية
أيمن سيد
قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، عضو مجلس الطاقة العالمي، إن ما أُنجز خلال الـ 5 سنوات الماضية في مجال الطاقة لم يكن مسبوقا، مشيرا إلى أن حوالي 25 ألف ميجا وات تمت إضافتها للشبكة الموحدة، منها حوالي 23 ألف ميجاوات من الطاقة الأحفورية وهي محطات الدورة المركبة التي تدار بالغاز الطبيعي.

وأضاف الدكتور ماهر عزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، أنه هناك حوالي 2000 ميجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة سواء في مزارع الرياح أو حقول الخلايا الشمسية.

وتابع الدكتور ماهر عزيز، أن هذه الاستثمارات تمثل حوالي 30 مليار دولار وهي قيمة كبيرة بالنسبة لحجم المشروعات.

وأكد الدكتور ماهر عزيز، أنه تم ضخها في المشروعات خلال الـ 5 سنوات الماضية، موضحا أنه كانت هناك أحداث مهمة جدا ساعدت على ارتفاع هذه الاستثمارات، وهي إصدار القانون الجديد للكهرباء سنة 2015، حيث فتح الباب للاستثمارات الأجنبية للمشاركة في مشروعات التنمية المستدامة.

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