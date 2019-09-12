بعد عودته من تركيا.. قيادي إخواني يواصل فضح الجماعة الإرهابية: يصنعون زبيبة الصلاة ولا يملكون أدلة تدين مصر

واصل الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، فضح جماعة الإخوان الإرهابية وكشف المستور عن حقيقتها ومخططاتها الخبيثة، واستضاف المستشار عماد أبو هاشم القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا لليوم الثالث على التوالي لرواية كواليس وتفاصيل جديدة عن الجماعة..





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عائد من تركيا، إن الإسلام الذي يعتنقه الإخوان شيء مُغاير للدين الإسلامي الصحيح.





وأضاف عماد أبو هاشم"، قائلًا: "الإسلام الذي يعتنقه الإخوان 6 أركان، ومجرد طقوس وحركات ومظاهر.





وتابع عماد أبو هاشم: "الإخوان يستخدم الدين الإسلامي لتسيير تجارتهم، ويقومون بطلاء زبيبة الصلاة على الوجه وصناعتها وهي غير حقيقية".





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عائد من تركيا، إن عناصر جماعة الإخوان يدعون أنهم يتبعون تعاليم الدين الإسلامي، مضيفا:" مظاهر الإسلام وسيلة للترويج لعقيدتهم وحصد المكاسب السياسية وجمع التبرعات لتنفيذ مخططاتهم".





وأضاف عماد أبو هاشم، قائلا:" عقدية الإخوان هي تعاليم حسن البنا ولا يتبعون دين الإسلام ".





وتابع عماد ابو هاشم:" رسائل البنا أكدت أن الحكم ركن من أركان الإسلام وأركان الإسلام لدى الإخوان 6 أركان





كد لمستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، أن القتل والتحريض على السرقة هو منهج مترسخ في جماعة الإخوان ويعتبر بمثابة طاعة، ولديهم اعتقاد أن من يقتل منهم سيدخل الجنة في الآخرة.





وأضاف عماد أبو هاشم، قائلا:" جماعة الإخوان الإرهابية تبيح السرقة والقتل لتحقيق أهدافها باسم الدين".





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عائد من تركيا، إن جماعة الإخوان تنتقي عناصرها بدقة وتختار الشخصيات الضعيفة التى يسهل السيطرة عليها.





وأضاف عماد أبو هاشم، قائلا:" يبدأ التجنيد بشكل تدريجي بزرع الأفكار الإخوانية.





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن تقنيات جماعة الإخوان متقدمة تستخدم على مستوى الدول.





وأضاف عماد أبو هاشم، قائلا:"هناك أمر مباشر من حسن البنا بالتحريض على القتل والدم وذلك عندما قال أنه سيعرض عقيدة الإخوان على الحكام والمسؤولين وإن رفضوها فسيطلق حرب عليهم".





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إنه كان من أشد المعارضين لثورة الثلاثين من يونيو، ولكن هذه الثورة لم تنقذ مصر فقط ولكنها أنقذت المنطقة العربية من مخطط الإخوان.





وأضاف عماد أبو هاشم، قائلا: "الإخوان كان لديهم مشروع لمحاربة الدين الإسلامي وأفكار الإخوان تتناقض مع مفاهيم وتعاليم الدين الإسلامي".





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تختلق قصصا لتشويه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.





وأضاف عماد أبو هاشم"، أن معظم عناصر الإخوان متزوجون من الأتراك في تركيا، مضيفا:" قيادات الإخوان في تركيا متزوجون في السر مثنى وثلاث ورباع".





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن المحكمة الجنائية الدولية لا يوجد أمامها حصانات.





وأضاف عماد أبو هاشم قائلا:"أطالب بمحاكمة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الجنائية الدولية ومحاكمة كل قيادات الدول المعادية لمصر".





وتابع عماد ابو هاشم:" كنت أقول للإخوان هاتوا أدلة وبراهين ضد الدولة المصرية ولكنهم لم يمتلكوا أي شيء يدين الدولة المصرية ، والإخوان هم القتلة الحقيقيون".





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن معظم أعضاء حركة قضاة من أجل مصر هربوا وذهبوا إلى قطر، ويعملون في وظائف كتابية في بلدية الدوحة.





وأضاف عماد أبو هاشم، قائلا:" قضاة من أجل مصر أرسلوا القرضاوي إلى تميم كي يقوم بتوظيف قضاة الإخوان وأحد عناصر الجماعة الإرهابية قبل يد القرضاوي كي يتوسط له عند تميم، ولكن تميم رفض آنذاك".





قال المستشار عماد أبو هاشم، قيادي إخواني منشق عن الجماعة الإرهابية، إن حركة قضاة من أجل مصر كانت تعقد اجتماعاتها في مقرات محمد البرادعي.





وأضاف عماد أبو هاشم، أن جماعة الإخوان لم تحصل على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها المعزول الراحل مرسي في عام 2012 من القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات.



