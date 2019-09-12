اخبار البرلمان.. بشرى لأصحاب المعاشات.. الحكومة تبدأ تنفيذ قانون المعاشات الجديد.. أول تعليق برلماني على قرار تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاربعاء 12 سبتمبر.
بشرى لأصحاب المعاشات..الحكومة تبدأ تنفيذ قانون المعاشات الجديد..والمالية تضخ هذا المبلغ
بدأت الحكومة في تنفيذ وعودها وتطبيق بعض مواد قانون المعاشات الجديد، وفض التشابكات بين الوزارت، وذلك كما جاء في نص مواد قانون المعاشات الجديد.
بعد فضائح عماد أبوهاشم عن الإخوان..مبلغ ضخم لتمويل الجماعة الإرهابية من 7 شركات بريطانية..تفاصيل
مازال أعضاء جماعة الإخوان السابقين والقادة المنشقون عنها يكشفون الوجه الحقيقي للجماعة يومًا بعد الآخر، والانتهاج الخطير الذي تسير في فيه الجماعة ومحاولات إسقاط الدولة المصرية.
حزب المؤتمر يحل أمانة شرق الإسكندرية.. ويحيل النائب سامح السايح للتحقيق
قرر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر حل امانة شرق الاسكندرية وإعفاء النائب سامح السايح من موقعه كأمين شرق اسكندرية واحالته للتحقيق لمخالفته الدستور وقانون مجلس النواب.
برلماني يرفض فكرة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة للتعدى على الموظف أثناء تأدية عمله معقبًا: "لا أتفق إطلاق مع تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء".
الحبس من 3 لـ 7 سنوات.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لوجود عقوبات خاصة تطبق على المعتدين على المنشآت التابعة لوزارة الصحة "المستشفيات" وتكون أكثر قسوة من العقوبات المطبقة على المنشآت العامة الأخرى.
أول تعليق برلماني على قرار تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم
أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية فى الصفوف التعليمية لتوجيهها إلى تطوير التعليم مرهون بتوافر عدة شروط.
نقل البرلمان توجه بحل مشاكل محطة قطار مرسى مطروح
رصدت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وجود فرق بين منسوب رصيف محطة قطار مرسى مطروح وعربات القطار، الأمر الذي يشكل خطورة على سلامة الركاب، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة النقل، برئاسة هشام عبد الواحد، بمحطة مرسى مطروح، ضمن الزيارة الميدانية للجنة إلى المحافظة لمتابعة آخر المستجدات في مشروعات النقل والطرق والموانئ.
برلماني لرؤساء الجامعات والمؤسسات: اتخذوا من جامعة حلوان قدوة في خدمة مجتمعاتكم المحيطة
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة بالدور المجتمعى الكبير والمهم الذى تقوم به جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى خدمة المجتمع المحيط بها مؤكدا ان هذه الجامعة العريقة قدمت النموذج الرائع فى مواجهة المشكلات فى المناطق والتجمعات السكانية بمحيطها واقتحمت مشكلات العشوائيات ومحو الأمية والنظافة والتشجير والتجميل وغيرها من القضايا والمشكلات الجماهيرية.
بحضور وكيل البرلمان.. الغضبان يلتقي بوفد بورسعيد لعرض قضايا العمل الداخلي وإزالة اللغط السياسي
شهدت الساحة السياسية في محافظة بورسعيد حالة من الاحتقان خلال الأسابيع الماضية تصدر مشهدها حزب الوفد بإطلاق العديد من البيانات في شكل من أشكال الاستنكار و الاعتراض على قرارات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ الباسلة قابلها ردود من المحافظة مما أثار لغطا سياسيا بالشارع البورسعيدي.
بشرى لأصحاب المعاشات..الحكومة تبدأ تنفيذ قانون المعاشات الجديد..والمالية تضخ هذا المبلغ
بدأت الحكومة في تنفيذ وعودها وتطبيق بعض مواد قانون المعاشات الجديد، وفض التشابكات بين الوزارت، وذلك كما جاء في نص مواد قانون المعاشات الجديد.
بعد فضائح عماد أبوهاشم عن الإخوان..مبلغ ضخم لتمويل الجماعة الإرهابية من 7 شركات بريطانية..تفاصيل
مازال أعضاء جماعة الإخوان السابقين والقادة المنشقون عنها يكشفون الوجه الحقيقي للجماعة يومًا بعد الآخر، والانتهاج الخطير الذي تسير في فيه الجماعة ومحاولات إسقاط الدولة المصرية.
حزب المؤتمر يحل أمانة شرق الإسكندرية.. ويحيل النائب سامح السايح للتحقيق
قرر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر حل امانة شرق الاسكندرية وإعفاء النائب سامح السايح من موقعه كأمين شرق اسكندرية واحالته للتحقيق لمخالفته الدستور وقانون مجلس النواب.
برلماني يرفض فكرة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
قال النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون العقوبات وضع عقوبات رادعة للتعدى على الموظف أثناء تأدية عمله معقبًا: "لا أتفق إطلاق مع تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء".
الحبس من 3 لـ 7 سنوات.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
قالت عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لوجود عقوبات خاصة تطبق على المعتدين على المنشآت التابعة لوزارة الصحة "المستشفيات" وتكون أكثر قسوة من العقوبات المطبقة على المنشآت العامة الأخرى.
أول تعليق برلماني على قرار تحصيل 50 جنيها من كل طالب لتطوير التعليم
أكد النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة البرلمان على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تحصيل مبلغ 50 جنيها من كل طالب بالمدارس الخاصة والدولية فى الصفوف التعليمية لتوجيهها إلى تطوير التعليم مرهون بتوافر عدة شروط.
نقل البرلمان توجه بحل مشاكل محطة قطار مرسى مطروح
رصدت لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، وجود فرق بين منسوب رصيف محطة قطار مرسى مطروح وعربات القطار، الأمر الذي يشكل خطورة على سلامة الركاب، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للجنة النقل، برئاسة هشام عبد الواحد، بمحطة مرسى مطروح، ضمن الزيارة الميدانية للجنة إلى المحافظة لمتابعة آخر المستجدات في مشروعات النقل والطرق والموانئ.
برلماني لرؤساء الجامعات والمؤسسات: اتخذوا من جامعة حلوان قدوة في خدمة مجتمعاتكم المحيطة
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة ادكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة بالدور المجتمعى الكبير والمهم الذى تقوم به جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان فى خدمة المجتمع المحيط بها مؤكدا ان هذه الجامعة العريقة قدمت النموذج الرائع فى مواجهة المشكلات فى المناطق والتجمعات السكانية بمحيطها واقتحمت مشكلات العشوائيات ومحو الأمية والنظافة والتشجير والتجميل وغيرها من القضايا والمشكلات الجماهيرية.
بحضور وكيل البرلمان.. الغضبان يلتقي بوفد بورسعيد لعرض قضايا العمل الداخلي وإزالة اللغط السياسي
شهدت الساحة السياسية في محافظة بورسعيد حالة من الاحتقان خلال الأسابيع الماضية تصدر مشهدها حزب الوفد بإطلاق العديد من البيانات في شكل من أشكال الاستنكار و الاعتراض على قرارات اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ الباسلة قابلها ردود من المحافظة مما أثار لغطا سياسيا بالشارع البورسعيدي.