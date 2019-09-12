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فن

صانع النجوم.. اليسا تنعى سيمون اسمر بكلمات مؤثرة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
اليسا
اليسا
شروق ابراهيم
نعت اليسا الفنانة اللبنانية، المخرج الكبير سيمون اسمر الذي وافته المنية قبل ساعات من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وكتبت اليسا "الله يرحمك يا أستاذ.. إنت جزء كبير من تاريخ الفن والتلفزيون بالعالم العربي، وكلنا كان إلنا شرف نمرق بمدرستك بيوم من الإيام، ورح يضل يذكرك التاريخ إنك صانع النجوم والفرح. نفسك بالسما".

يذكر أن اسمر يعاني من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى وهو سبق قبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.

سيمون اسمر هو مخرج لبناني، وصاحب استوديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان.

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