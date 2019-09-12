بعد التشكيل الجديد.. عابد يترأس اجتماع 4 أمانات مركزية لحزب مستقبل وطن

ترأس النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الاجتماع الأول مع أمناء 4 أمانات مركزية، وذلك عقب إعادة تشكيل الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، وتكليفه بالإشراف على أمانات "التنظيم، تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية، الشؤون التشريعية، الشؤون القانونية"، وكان ذلك في حضور المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.





وحضر الاجتماع التنظيمي الأول، المستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمستشار أحمد فوزي أمين تنمية الموارد والخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد شوقي أمين الشؤون التشريعية، والدكتور نبيل حلمي أمين الشؤون القانونية، وشارك في الاجتماع خالد عباس أمين مساعد أمانة الشؤون التشريعية، وأمناء مساعدين أمانة التنظيم، الدكتور زين الإطناوي، والمهندس عبد الرحيم كمال، والمهندس محمد علي ربيع، والمهندس محمد سامي سليمان.





وقال النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، في بداية الاجتماع، إن تكليف المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، بتولى مسؤولية الإشراف على تلك الأمانات تعد مسؤولية كبيرة.





وأشار "عابد"، إلى أن هذا الاجتماع التنسيقي الأول قد جاء لوضع أجندة عمل للأمانات المستحدثة "الشؤون القانونية، الشؤون التشريعية"، وإعادة التقييم والمتابعة ومناقشة استكمال التشكيلات التنظيمية لأمانتي التنظيم، وتنمية الموارد والخدمة الاجتماعية.





ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه سيتم عقد اجتماع مرة على الأقل شهريا لمتابعة ما تم إنجازه ، وكذلك مناقشة الملفات التشريعية للحزب، مضيفا، كما تم خلال الاجتماع التأكيد على التجهيز لعقد عددا من الحوارات المجتمعية لبعض القوانين الهامة ومنها قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية.





وطالب نائب رئيس الحزب جميع الأمناء بسرعة الانتهاء من التشكيلات التنظيمية وبدء الفعاليات الخاصة بأمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية ومنها على سبيل المثال تنظيم القوافل الطبية والفعاليات المجتمعية المختلفة.



