علامة فارقة في عالم الفن.. نوال الزغبي تنعي سيمون اسمر

قدّمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي واجب العزاء في المخرج اللبناني سيمون اسمر الذي وافته المنية قبل ساعات.





وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "الرحمة لروح المخرج الكبير #سيمون_أسمر

كان علامة فارقة بعالم التليفزيون والإعلام وصناعة الفن.. تعازيّ لعائلته ولكل محبيه





يذكر أن أسمر يعاني من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات اصابت ايضًا الكلى وهو سبق قبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.



