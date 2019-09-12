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فن

علامة فارقة في عالم الفن.. نوال الزغبي تنعي سيمون اسمر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
شروق ابراهيم
قدّمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي واجب العزاء في المخرج اللبناني سيمون اسمر الذي وافته المنية قبل ساعات.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "الرحمة لروح المخرج الكبير #سيمون_أسمر 
كان علامة فارقة بعالم التليفزيون والإعلام وصناعة الفن.. تعازيّ لعائلته ولكل محبيه

يذكر أن أسمر يعاني من أزمة صحية تعرض لها وتتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات اصابت ايضًا الكلى وهو سبق قبل سنوات خضع لعملية زراعة كلية ما استوجب دخوله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية.

سيمون أسمر هو مخرج لبناني.. وصاحب أستديو الفن وصانع النجوم الأول في لبنان

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