ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على مفهوم وظيفة مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الجديد

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:10 ص
التأمين الصحي - ارشيفية
التأمين الصحي - ارشيفية
كـريـم الـخـطـيـب
كشف الدكتور أيمن رخا، منسق ميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تفاصيل استحداث وظيفة «مدير رضاء المنتفعين» بالتأمين الصحي لتسهيل الحصول على الخدمة، موضحا أنه لن يكون هناك مريض يعالج في المستشفى ويخرج غير راضٍ.

وقال «أيمن رخا» خلال تصريحات تلفزيونية، إن المنظومة الجديدة تستهدف كافة الأسرة المصرية، وكافة الاحتياجات الطبية لكل فرد بالمجتمع، مؤكدا أن كل مستشفى ووحدة صحية بها «مدير رضاء المنتفعين».

وأوضح «أيمن رخا» أنه يمكن للمواطن يرسل شكاوى او شكر من خلال «مدير رضاء المنتفعين»، وتم تخصيص أرقام خاصة، مشددا على أنه تم تفعيل الخدمة منذ شهر وبدأت الوصول إلى الناس ومتواجدون في كافة الأماكن لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاجك عندنا مهما تكلف .. منسق بمنظومة التأمين الصحي يوجه رسالة للمواطنين

بصمة تسجل في التاريخ.. وفد من البنك الدولي يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

الحلم الصحي في شهره الأول..التأمين الصحي الشامل انطلق تجريبيا في بورسعيد ب 22وحدة صحية و 1461 عملية جراحية

منسق التأمين الصحى: تسجيل أكثر من 400 ألف مواطن فى المنظومة الجديدة حتى الآن

ترشيحاتنا

هشم وجهه وأطفأ السجائر في رأسه.. نهاية مأساوية لشجار بين صديقين

بـ سيلفي وتعليق.. مصطفى بسيط وعمر متولى في حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

بكاء وتأثر هنا الزاهد ووالدتها في حفل زفافها على احمد فهمى ..فيديو

عروسة باربى.. اكرم حسنى يقدم أغنية خاصة بـ فرح هنا الزاهد واحمد فهمى ..فيديو

3 مصريين ينافسون في مستر أوليمبيا .. والبيج رامي خارج البطولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور