تعرف على مفهوم وظيفة مدير رضاء المنتفعين بالتأمين الصحي الجديد

كشف الدكتور أيمن رخا، منسق ميداني بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تفاصيل استحداث وظيفة «مدير رضاء المنتفعين» بالتأمين الصحي لتسهيل الحصول على الخدمة، موضحا أنه لن يكون هناك مريض يعالج في المستشفى ويخرج غير راضٍ.





وقال «أيمن رخا» خلال تصريحات تلفزيونية، إن المنظومة الجديدة تستهدف كافة الأسرة المصرية، وكافة الاحتياجات الطبية لكل فرد بالمجتمع، مؤكدا أن كل مستشفى ووحدة صحية بها «مدير رضاء المنتفعين».



