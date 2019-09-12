نجوم الفن يتصدرون تريندات تويتر.. زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد وتصريحات اصالة

تصدر عدد من نجوم الفن تريند لائحة موقع التدوين الاجتماعي تويتر اليوم لعدة أسباب نبرزها في السطور التالية.





جاء في مقدمة تريند موقع تويتر منذ ساعات قليلة الفنان احمد فهمي وهنا الزاهد بعد حفل زفافهما المقام الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور كبير لنجوم الوسط الفني.





وخطفت هنا الزاهد أنظار متابعي تويتر بإطلالتها حيث ظهرت بفستان عروس ملكي.





وأيضا الفنان تامر عاشور الذي أعلن بشكل مفاجئ خطوبته من ملكة الجمال دارين حلمي، بعدما نشر صورة رومانسية تجمعهما عبر انستجرام معلنا الخبر السعيد لجمهوره.



