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فن

نجوم الفن يتصدرون تريندات تويتر.. زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد وتصريحات اصالة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:18 ص
احمد فهمي وهنا الزاهد
احمد فهمي وهنا الزاهد
شروق ابراهيم
تصدر عدد من نجوم الفن تريند لائحة موقع التدوين الاجتماعي تويتر اليوم لعدة أسباب نبرزها في السطور التالية.

جاء في مقدمة تريند موقع تويتر منذ ساعات قليلة الفنان احمد فهمي وهنا الزاهد بعد حفل زفافهما المقام الآن بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور كبير لنجوم الوسط الفني.

وخطفت هنا الزاهد أنظار متابعي تويتر بإطلالتها حيث ظهرت بفستان عروس ملكي. 

وأيضا الفنان تامر عاشور الذي أعلن بشكل مفاجئ خطوبته من ملكة الجمال دارين حلمي، بعدما نشر صورة رومانسية تجمعهما عبر انستجرام معلنا الخبر السعيد لجمهوره.

وكذلك الفنانة السورية أصالة التي تطرقت لخلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام خلال حلقتها في برنامج " معكم منى الشاذلي"، وأدلت عدة تصريحات جريئة منها "انا ماسكة نفسي عن الرد".

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