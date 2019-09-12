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تعليم

الدكتوراه لمسئول حقوق الإنسان بمديرية أمن الجيزة بحقوق المنوفية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:11 ص
العقيد صلاح محمد
العقيد صلاح محمد نصو
قسم التعليم
منحت كلية الحقوق جامعة المنوفية درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف للرسالة المقدمة من العقيد صلاح محمد نصر مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الجيزة.

وكانت رسالة الدكتوراه تحت عنوان المسئولية السياسية للوزراء.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام حقوق حلوان والدكتور إبراهيم محمد على أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق المنوفية ، والدكتور أحمد السنتريسي أستاذ القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

وأوضحت الرسالة أهمية وسائل الرقابة التي يملكها مجلس النواب.. وكيفية تفعيل المسؤولية السياسية للوزراء في أمريكا وبريطانيا وفرنسا ومصر.

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