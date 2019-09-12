إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز.. خبير بترول يكشف عن رغبة الشركات العالمية للعمل في مصر

قال الدكتور ثروت راغب، خبير البترول والغاز، إن إنتاج مصر حاليا من الغاز 7 مليارات قدم مكعب، مشيرا إلى أن شركة نمساوية أعلنت استعدادها للعمل في مصر في ظل نجاحات اكتشاف الغاز بالبحر المتوسط.





وأضاف «ثروت راغب» خلال تصريحات تلفزيونية، أن العالم ينظر إلى مصر الآن نظرة مختلفة بعد الاكتشافات الكبيرة الخاصة بالغاز في البحر المتوسط، مؤكدا أن هناك استثمارات واعدة خلال الفترة القادمة، فضلا عن انخفاض نسبة الديون للشريك الأجنبي.



