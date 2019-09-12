جامعة أسوان الأولى على العالم في الاستشهادات وفقا لتصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى العالم فى "الاستشهادات البحثية" وفقًا للتصنيف البريطاني التايمز للتعليم العالي The Times Higher Education.





وذكر رئيس جامعة أسوان، فى بيان صحفى، أن الجامعة حصلت على أعلى نسبة من الاستشهادات على مستوى العالم، نظرا لجودة الأبحاث العلمية فى الجامعة والتى يتم الاستشهاد بها واستخدامها فى العديد من المقالات العالمية.





وأشار "غلاب" إلى أن جامعة أسوان ظهرت أيضا فى هذا التصنيف ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم.



